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Мастер- класс по НейроГрафики «Проявленность»

улица Кржижановского, 3

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты не будешь глубоко копать и разбираться с причинами своего страха, ты просто в моменте через рисование поменяешь любые негативные установки, на убеждение, что проявляться — это безопасно, а ещё красиво и приятно. Тема «Проявленность» может раскрываться для каждого по-своему, для кого-то проявиться — это выступить на сцене на большую аудиторию, для кого-то это проговорить своему партнёру о своих потребностях. Почему порой нам это так тяжело даётся? Ответ кроется в страхе отвержения «а вдруг я сделаю что-то не так и все от меня отвернуться?» По итогу ты получишь: — заряд позитивных эмоций — больше знаний о своих внутренних блоках — прилив энергии — желание проявиться — новый опыт, который обязательно сможешь интегрировать в жизнь. Запись по телефону или в мессенджерах (вотсап, телеграм)

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