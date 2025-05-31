Мастер-класс, в котором сочетается искусство и психология. На мастер-классе ты: - Познакомишься с основами нейрографики и ее принципами; - Научишься создавать уникальные рисунки, которые помогут прояснить мысли и чувства; - Получишь инструменты для работы с внутренними блоками и эмоциями; - Узнаешь про основные принципы работы с ресурсами; - Разберёшь практические кейсы и получишь рекомендации по улучшению своего ресурсного состояния. Ведущая: Екатерина Скрипкина, сочетает в себе опыт в нейрографике, эстетическом коучинге, психологии и актёрском мастерстве. Её работа основана на глубоком понимании человеческой природы и стремлении помочь людям раскрыть свой потенциал.