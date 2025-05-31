ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Мастер-класс по нейрографике «Ресурсное состояние»

Центральная библиотека 21-1, ул. Клары Цеткин 11, к.2

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс, в котором сочетается искусство и психология. На мастер-классе ты: - Познакомишься с основами нейрографики и ее принципами; - Научишься создавать уникальные рисунки, которые помогут прояснить мысли и чувства; - Получишь инструменты для работы с внутренними блоками и эмоциями; - Узнаешь про основные принципы работы с ресурсами; - Разберёшь практические кейсы и получишь рекомендации по улучшению своего ресурсного состояния. Ведущая: Екатерина Скрипкина, сочетает в себе опыт в нейрографике, эстетическом коучинге, психологии и актёрском мастерстве. Её работа основана на глубоком понимании человеческой природы и стремлении помочь людям раскрыть свой потенциал.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста