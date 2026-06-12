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Мастер-класс по народному пению

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Прекрасная возможность раскрыть свой голос, прикоснуться к истокам и ощутить красоту народной музыкальной культуры. Народное пение — это живая традиция, в которой звучат история нашего народа, его душа, чувства и мудрость поколений. На мастер-классе ты: — Познакомишься с особенностями народной вокальной манеры — Поработаешь над дыханием, звукоизвлечением и голосом — Разучишь крестьянские песни — Насладишься мощью хорового звучания Подойдет для любого уровня подготовки Продолжительность: 2 часа Запись и вопросы в тг.

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