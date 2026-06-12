Прекрасная возможность раскрыть свой голос, прикоснуться к истокам и ощутить красоту народной музыкальной культуры. Народное пение — это живая традиция, в которой звучат история нашего народа, его душа, чувства и мудрость поколений. На мастер-классе ты: — Познакомишься с особенностями народной вокальной манеры — Поработаешь над дыханием, звукоизвлечением и голосом — Разучишь крестьянские песни — Насладишься мощью хорового звучания Подойдет для любого уровня подготовки Продолжительность: 2 часа Запись и вопросы в тг.