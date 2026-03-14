ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Мастер-класс по монотипии

Культурный центр «Артишок»
Новослободская, 45Б

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Монотипия — древняя печатная техника, в которой изображение создаётся на стеклянной пластине с помощью красок, а затем переносится на бумагу. В течение трёх часов мастер-класса ты познакомишься с историей этой техники, узнаешь о художниках, работавших в ней, и создашь два уникальных оттиска. Мастер-класс подходит для любого уровня подготовки. Ты можешь сделать свой рисунок или выбрать сюжет из предложенных. Все необходимые материалы включены в стоимость билета. Ведущая: художник Мария Стадник.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста