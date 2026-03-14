Монотипия — древняя печатная техника, в которой изображение создаётся на стеклянной пластине с помощью красок, а затем переносится на бумагу. В течение трёх часов мастер-класса ты познакомишься с историей этой техники, узнаешь о художниках, работавших в ней, и создашь два уникальных оттиска. Мастер-класс подходит для любого уровня подготовки. Ты можешь сделать свой рисунок или выбрать сюжет из предложенных. Все необходимые материалы включены в стоимость билета. Ведущая: художник Мария Стадник.