Мастер-класс по монотипии
Новослободская, 45Б
Начало:
Завершение:
4000₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Монотипия — древняя печатная техника, в которой изображение создаётся на стеклянной пластине с помощью красок, а затем переносится на бумагу. В течение трёх часов мастер-класса ты познакомишься с историей этой техники, узнаешь о художниках, работавших в ней, и создашь два уникальных оттиска. Мастер-класс подходит для любого уровня подготовки. Ты можешь сделать свой рисунок или выбрать сюжет из предложенных. Все необходимые материалы включены в стоимость билета. Ведущая: художник Мария Стадник.
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