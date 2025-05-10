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Мастер-класс по медитации

Quattro Space, ул. Мясницкая, д.13 стр. 20, зал «Шале»

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Медитация по методу Сахаджа йоги официально признана и практикуется тысячами людей в более 100 странах мира. Тебя ждёт теория и практика от действующих инструкторов йога клубов Москвы и Петербурга с аутентичным музыкальным сопровождением. Ведущий программы: Игорь Ковалев — более 25 лет практики Сахаджа йоги, со-организатор международных дней йоги, действующего ведущего йога клубов в Петербурге и Москве. Живой звук: Сандип Далал и Малинд Далал — братья-музыканты из Индии, практикующие Сахаджа Йогу более 25 лет. Мастер-класс подходит для людей всех возрастов, не требует физических усилий и специальной подготовки. Вход свободный. Для участия необходимо зарегистрироваться, напиши ФИО в сообщения группы Вк

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