Медитация по методу Сахаджа йоги официально признана и практикуется тысячами людей в более 100 странах мира. Тебя ждёт теория и практика от действующих инструкторов йога клубов Москвы и Петербурга с аутентичным музыкальным сопровождением. Ведущий программы: Игорь Ковалев — более 25 лет практики Сахаджа йоги, со-организатор международных дней йоги, действующего ведущего йога клубов в Петербурге и Москве. Живой звук: Сандип Далал и Малинд Далал — братья-музыканты из Индии, практикующие Сахаджа Йогу более 25 лет. Мастер-класс подходит для людей всех возрастов, не требует физических усилий и специальной подготовки. Вход свободный. Для участия необходимо зарегистрироваться, напиши ФИО в сообщения группы Вк