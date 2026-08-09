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Мастер-класс по макраме для начинающих

Сошью, Краснобогатырская улица, 90с22

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

На занятии ты попрактикуешься в выполнении базовых узлов, сможешь задать мастеру интересующие тебя вопросы о материалах и инструментах и сплетёшь своё первое небольшое изделие. Материалы входят в цену билета – выбрать можно будет из актуального наличия на момент проведения мастер-класса. Также ты можешь принести свой шнур. Изделие, которое плетут на занятии, указано в категории билета рядом с датой.

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