Этот мастер-класс предназначен для новичков и тех, кто никогда не лепил из глины или только начинает знакомство с этим материалом. В приятной и дружеской атмосфере мастерица поможет разобраться с материалом, подскажет идеи и направит на каждом этапе создания изделия — от первых движений с глиной до финальных деталей. Что тебя ждёт: — знакомство с глиной и основными техниками лепки — помощь и подсказки мастерицы — создание собственного изделия — уютная творческая атмосфера — роспись и дальнейший обжиг готового изделия Не обязательно заранее знать, что именно ты хочешь сделать. Можно прийти с конкретной задумкой небольшого изделия, а можно просто попробовать, поэкспериментировать и посмотреть, куда тебя приведёт глина. Количество мест — всего 4. Все материалы и обжиг изделия включены в стоимость. Запись и вопросы в ТГ.