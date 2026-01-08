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Мастер-класс по лепке

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Погрузись в процесс создания чего-то особенного своими руками. Лепка — это не только творчество, но и возможность расслабиться, раскрыть себя и насладиться уютной атмосферой. Мастер-класс подходит для новичков. Здесь ты познакомишься с основами лепки, изготовишь и покрасишь одно несложное изделие, например, кружку или подсвечник.

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