Погрузись в процесс создания чего-то особенного своими руками. Лепка — это не только творчество, но и возможность расслабиться, раскрыть себя и насладиться уютной атмосферой. Мастер-класс подходит для новичков. Здесь ты познакомишься с основами лепки, изготовишь и покрасишь одно несложное изделие, например, кружку или подсвечник.