В детстве мы собирали глину на берегу реки, лепили животных и обжигали их в мангале. Сейчас, будучи уже большими девочками, мы можем позволить себе сделать посуду в стилистике Pinterest своими руками. На мастер-классе: — ты создашь два изделия в технике ручной лепки (чашки, тарелки, подсвечники — выбираешь ты) — поработаешь с формой, текстурой и дизайном — немного замедлишься — каждое изделие после высыхания обожжёшь и заглазируешь — всё включено в стоимость. Не нужен опыт. Только желание порадовать себя и руки, которые соскучились по настоящему. Забрать готовые изделия можно будет через 2–3 недели. В сентябре мастер-класс будет проходить 7 числа в 16:00 и 21 числа в 11:00.