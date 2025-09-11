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Мастер-класс по каратэ для женщин

Alex Ballet Studio, 3-я улица Ямского Поля, 24

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Социальный проект «Сестра» объявляет о старте уникальной бесплатной программы по самообороне для женщин и девушек. Мероприятие нацелено на повышение уверенности и личной безопасности женщин в условиях растущей статистики по насилию. Программа включает: — Простые и действенные техники, адаптированные для женщин. — Использование подручных средств для защиты. — Методы преодоления страха и выработки правильной реакции в стрессовой ситуации. — Развитие уверенности в себе: занятия помогут укрепить не только тело, но и дух. Ведущий: Константин Терёхин — эксперт с более чем 40-летним стажем, обладатель двух черных поясов по каратэ и автор пособий по самозащите. Его уникальный опыт, включая стажировку в Китае и практику крав-мага, позволяет ему обучать максимально эффективным и применимым в жизни техникам. Мастер-классы проходят каждый четверг. Для занятий подойдет любая удобная спортивная одежда и обувь. Участие бесплатное. Количество мест в группе ограничено. Для записи необходимо написать в Telegram-аккаунт или WhatsApp организаторов: 8-964-639-59-28 О проекте: социальный проект «Сестра» нацелен на поддержку женщин и девушек, повышение их уверенности в себе и личной безопасности через просветительские и практические мероприятия. Проект организует бесплатные мастер-классы, лекции и воркшопы, создавая безопасное пространство для развития и общения.

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