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Мастер-класс по изготовлению мыла

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Сможешь создать собственное ароматное мыло, освоив процесс его изготовления из готовой мыльной основы. Что будет: – Подберёшь идеальный аромат для мыла, который будет радовать. – Придашь мылу желаемый оттенок по своему желанию. – Узнаешь хитрости и основные правила мыловарения. – Упакуешь готовое мыло, чтобы забрать его домой или подарить близким. Все необходимые материалы включены в стоимость.

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