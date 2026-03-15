Сможешь создать собственное ароматное мыло, освоив процесс его изготовления из готовой мыльной основы. Что будет: – Подберёшь идеальный аромат для мыла, который будет радовать. – Придашь мылу желаемый оттенок по своему желанию. – Узнаешь хитрости и основные правила мыловарения. – Упакуешь готовое мыло, чтобы забрать его домой или подарить близким. Все необходимые материалы включены в стоимость.