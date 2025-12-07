То, что эзотерики называют «аурой», физики называют собственным электромагнитным полем человека. Звук влияет на него напрямую. Меркаба — это набор целебных звуков, создающих вращающееся саморегулирующееся поле, в котором гармонизируется работа полушарий и мягко освобождаются эмоциональные заряды На мастер-классе разберёшь: — Что такое голосовая остеопатия — Как извлекать звук правильно, чтобы достичь вибрации — И главное: тебе передадут уникальную последовательность звуков Меркабы После этого мастер-класса сможешь снимать любую боль в теле самостоятельно звуком своего голоса.