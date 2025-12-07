Возраст 16+
Концерты
Необычное
Мастер-классы
Про событие
То, что эзотерики называют «аурой», физики называют собственным электромагнитным полем человека. Звук влияет на него напрямую. Меркаба — это набор целебных звуков, создающих вращающееся саморегулирующееся поле, в котором гармонизируется работа полушарий и мягко освобождаются эмоциональные заряды На мастер-классе разберёшь: — Что такое голосовая остеопатия — Как извлекать звук правильно, чтобы достичь вибрации — И главное: тебе передадут уникальную последовательность звуков Меркабы После этого мастер-класса сможешь снимать любую боль в теле самостоятельно звуком своего голоса.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи