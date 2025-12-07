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Мастер-класс по голосовой остеопатии

Island Soul, Садовая-Черногрязская улица, 13/3с1

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Мастер-классы

Про событие

То, что эзотерики называют «аурой», физики называют собственным электромагнитным полем человека. Звук влияет на него напрямую. Меркаба — это набор целебных звуков, создающих вращающееся саморегулирующееся поле, в котором гармонизируется работа полушарий и мягко освобождаются эмоциональные заряды На мастер-классе разберёшь: — Что такое голосовая остеопатия — Как извлекать звук правильно, чтобы достичь вибрации — И главное: тебе передадут уникальную последовательность звуков Меркабы После этого мастер-класса сможешь снимать любую боль в теле самостоятельно звуком своего голоса.

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