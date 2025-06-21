Мастер-класс по работе с эпоксидной смолой в технике «срез камня». Ты сможешь создать стильные и эффектные панно, которые станут прекрасным украшением интерьера. На занятии можно будет декорировать не только арт-борды, но и зеркала, разделочные доски, придавая им оригинальный и неповторимый вид. Мастера научат всем тонкостям работы с эпоксидной смолой, чтобы ты ушёл с готовым шедевром! Для посещения мастер-класса обязательна предварительная запись через WA 89302175000 или тг. Расписание мастер-классов на июнь: 22.06 в 15:00 27.06 в 18:30 29.06 в 15:00