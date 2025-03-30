Тебе расскажут про влияние аромамасел на пищеварение, метаболизм и как с их помощью можно регулировать стресс. Тема 1: Питание и пищеварение - Как составить сбалансированный рацион - Какие продукты поддерживают здоровое пищеварение - Ты приготовишь и продегустируешь натуральные заправки с эфирными маслами для салатов, чтобы сразу применить новые знания в жизни. Тема 2: Физическая активность и метаболизм - Как метаболизм влияет на биологический возраст - Простые способы разогнать метаболизм - Для вдохновения попробуешь «Коктейль молодости», который подарит заряд бодрости и покажет, как легко поддерживать себя в форме. Тема 3: Отдых и управление стрессом - Создашь арома-соль для расслабляющей ванны - Узнаешь про важность качественного сна - Узнаешь про эфирные масла для хорошего настроения.