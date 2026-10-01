Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Создашь брошь-розетку и повысишь уровень дофамина. На мастер-классе тебя ждут: – Яркие цвета и приятные на ощупь материалы для творчества. – Возможность создать украшение со смыслом: послание, напоминание или награду. – Индивидуальное внимание: тебе помогут и подскажут. – Тёплый чай, приятная компания и уютная обстановка. Задать вопросы и записаться можно в тг.
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