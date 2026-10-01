Создашь брошь-розетку и повысишь уровень дофамина. На мастер-классе тебя ждут: – Яркие цвета и приятные на ощупь материалы для творчества. – Возможность создать украшение со смыслом: послание, напоминание или награду. – Индивидуальное внимание: тебе помогут и подскажут. – Тёплый чай, приятная компания и уютная обстановка. Задать вопросы и записаться можно в тг.