Диатипия – это техника печатной графики, позволяющая получать уникальные оттиски без использования печатного станка. На поверхность (например, бумагу или плёнку) наносится краска, после чего изображение переносится на бумагу; процесс напоминает использование копирки. На мастер-классе ты сможешь попробовать сделать собственные отпечатки и унести работы домой. В качестве материалов предлагается использовать масляную краску и монохромные цвета. В качестве сюжета можно принести любимую фотографию, которую попробуешь перенести на бумагу, или создать новый сюжет с нуля. Ведущая: художник Наталья Чобанян. Все необходимые материалы включены в стоимость билета.