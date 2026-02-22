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Мастер-класс по диатипии

Культурный центр «Артишок»
Новослободская, 45Б

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Диатипия – это техника печатной графики, позволяющая получать уникальные оттиски без использования печатного станка. На поверхность (например, бумагу или плёнку) наносится краска, после чего изображение переносится на бумагу; процесс напоминает использование копирки. На мастер-классе ты сможешь попробовать сделать собственные отпечатки и унести работы домой. В качестве материалов предлагается использовать масляную краску и монохромные цвета. В качестве сюжета можно принести любимую фотографию, которую попробуешь перенести на бумагу, или создать новый сюжет с нуля. Ведущая: художник Наталья Чобанян. Все необходимые материалы включены в стоимость билета.

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