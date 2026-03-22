Познакомишься с техникой чеканки, узнаешь об основных приёмах и фактурах и поэтапно пройдёшь весь процесс — от наброска до готовой работы. Мастер поможет подобрать узор и композицию так, чтобы рамка гармонично вписалась в интерьер или стала особенным подарком. По желанию можно добавить декоративные элементы — бусинки, ленточки, кружево — чтобы сделать работу ещё более выразительной и индивидуальной. Опыт не требуется — всё покажут, объяснят и поддержат на каждом этапе.