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Мастер-класс по чеканке: создаём рамку и зеркальце

Дом Липы
Проспект Мира, 52с3

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Познакомишься с техникой чеканки, узнаешь об основных приёмах и фактурах и поэтапно пройдёшь весь процесс — от наброска до готовой работы. Мастер поможет подобрать узор и композицию так, чтобы рамка гармонично вписалась в интерьер или стала особенным подарком. По желанию можно добавить декоративные элементы — бусинки, ленточки, кружево — чтобы сделать работу ещё более выразительной и индивидуальной. Опыт не требуется — всё покажут, объяснят и поддержат на каждом этапе.

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