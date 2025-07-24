Гости смогут попробовать самостоятельно напечатать оттиск с помощью специальной краски и офортного станка под чутким руководством художников, а после — создать работу на основе своих фотографий. На мастер-классе художники Александра Бурмистрова и Сергей Козликин продемонстрируют технику авторской печати, используя в качестве материала свои собственные работы. Почему стоит принять участие в мастер-классе? — Раскрыть свой творческий потенциал и изучить авторскую технику; — Создать произведение искусства своими руками и забрать его домой; — Запечатлеть собственные воспоминания и чувства на бумаге; — Пообщаться с художниками и получить от них ценные советы; — Испытать новые впечатления, обрести вдохновение и получить заряд энергии. Все необходимые материалы включены в стоимость билета.