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Мастер-класс по бумажной литографии

Культурный центр «Артишок»
Новослободская, 45Б

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Гости смогут попробовать самостоятельно напечатать оттиск с помощью специальной краски и офортного станка под чутким руководством художников, а после — создать работу на основе своих фотографий. На мастер-классе художники Александра Бурмистрова и Сергей Козликин продемонстрируют технику авторской печати, используя в качестве материала свои собственные работы. Почему стоит принять участие в мастер-классе? — Раскрыть свой творческий потенциал и изучить авторскую технику; — Создать произведение искусства своими руками и забрать его домой; — Запечатлеть собственные воспоминания и чувства на бумаге; — Пообщаться с художниками и получить от них ценные советы; — Испытать новые впечатления, обрести вдохновение и получить заряд энергии. Все необходимые материалы включены в стоимость билета.

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