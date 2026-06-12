Возраст 16+
Про событие
Будешь учиться азам брейк-данса и формировать танцевальное сообщество. Уровень: с нуля С опытным преподавателем разберёшь базовые движения, научишься их соединять и получать удовольствие от процесса. Формат — 2-часовое занятие, где преподаватель Гриша рассказывает основы брейка и хип-хопа и показывает фишки в интенсивном формате. Периодичность — 1 раз в месяц. Gobling Club — сообщество, созданное вокруг брейк-данса и хип-хопа. Место встречи можно узнать у организатора: https://t.me/vlinin Все новости: https://t.me/goblingclub
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