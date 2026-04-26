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Мастер-класс по безопасному выходу из слэма

Бар «Угол», Новорязанская улица, 29с5

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Мастер-класс по безопасному выходу из слэма + направленный на бессознательное ритуально-суфийский перформанс. Рекомендуется взять с собой дождевик. Антон Гусаковский — танцор и хореограф с вирусной + оригинальной манерой. За год, проведенный в казарме, он научился системно и эффектно ходить на руках / падать с лестниц / стоять на голове и т. д. +диджеи и живая музыка

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