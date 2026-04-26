Возраст 18+
Необычное
Про событие
Мастер-класс по безопасному выходу из слэма + направленный на бессознательное ритуально-суфийский перформанс. Рекомендуется взять с собой дождевик. Антон Гусаковский — танцор и хореограф с вирусной + оригинальной манерой. За год, проведенный в казарме, он научился системно и эффектно ходить на руках / падать с лестниц / стоять на голове и т. д. +диджеи и живая музыка
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи