Мастер-класс по безопасному выходу из слэма + направленный на бессознательное ритуально-суфийский перформанс. Рекомендуется взять с собой дождевик. Антон Гусаковский — танцор и хореограф с вирусной + оригинальной манерой. За год, проведенный в казарме, он научился системно и эффектно ходить на руках / падать с лестниц / стоять на голове и т. д. +диджеи и живая музыка