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Мастер-класс по арома-массажным свечам

Пространство Section, Поварская улица, 31/29

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Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по созданию свечей в стаканчиках с трикселем. Материалы: авторский бленд воска, который подходит как для арома-свечи так и для массажа, стаканчики с деревянными крышками и фитили высокого качества. А также более 40 вариантов ароматизаторов, волшебные шиммеры, все необходимые инструменты и мини-принтер, чтобы придумать свои наклейки на свечи. Каждый гость унесёт с собой ароматную свечу и массу отличного настроения. За доплату можно сделать несколько свечей той же или другой формы. Запись в Телеграме – https://t.me/waxplaylove

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