Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс по созданию свечей в стаканчиках с трикселем. Материалы: авторский бленд воска, который подходит как для арома-свечи так и для массажа, стаканчики с деревянными крышками и фитили высокого качества. А также более 40 вариантов ароматизаторов, волшебные шиммеры, все необходимые инструменты и мини-принтер, чтобы придумать свои наклейки на свечи. Каждый гость унесёт с собой ароматную свечу и массу отличного настроения. За доплату можно сделать несколько свечей той же или другой формы. Запись в Телеграме – https://t.me/waxplaylove
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