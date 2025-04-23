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Мастер-класс по апсайклингу украшений

Мастерская «Топь», Угрешская улица, 2с53

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Завершение:

от 600₽ до 1000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе тебя ждёт настоящий арсенал волшебства: стильные бусинки, цепочки, натуральные камни, немного жемчуга и многое другое, чтобы создать уникальные аксессуары, которые расскажут твою историю. Мастер Алёна поделится секретами современных трендов и поможет превратить старые вещи в модные шедевры, наполненные теплом и любовью. Что можно делать? — переделывать футболки, рубашки, джинсы, худи — добавлять декоративные элементы (цепочки, люверсы, пуговицы) — превращать старую бижутерию во что-то новое — создавать аксессуары и декор для одежды — просто вдохновиться и набраться идей в кругу творческих единомышленников. Что взять с собой? — Украшения, которые давно пылятся в шкатулке: бусины, цепочки, подвески, кольца. — Плоскогубцы, кусачки, пинцет для удобства работы, если у тебя есть. — Немного вдохновения и хорошее настроение. Здесь можно работать в своём темпе, быть в наушниках или болтать с другими участниками о всяком разном. Стоимость билетов: если ты участвуешь первый раз — 1000 рублей, если уже приходил на этот мастер-класс — 600 рублей.

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