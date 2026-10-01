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Мастер-класс по апсайкл-обвесам

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Создашь и украсишь обвес из деревянных катушек. Что тебя ждёт? – Возможность создать оригинальный аксессуар в сказочном, винтажном или природном стиле. Всё необходимое предоставят. – Разнообразие материалов для творчества и декора: бусины, бисер, ленты и кружево. Все материалы используются повторно. – Спокойный и тактильно приятный творческий процесс, не требующий специальных навыков. – Индивидуальное внимание: тебе помогут и подскажут. Все материалы включены в стоимость. Задать вопросы и записаться можно в тг.

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