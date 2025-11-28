В мастерской 3D-печати можно создать свой объёмный портрет или мини-копию любого предмета, который ты принесёшь из дома (размер готового изделия не более 100?100?100 мм). Лучше выбрать предмет с матовой поверхностью; если она глянцевая или зеркальная, возможно, потребуется обработать её тальком для лучшей видимости сканером. Специалист «Сводов» Сергей Калинин объяснит технические тонкости объёмного сканирования и печати и поможет в работе.