ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Мастер-класс: «Нейробиология границ — в поисках здорового контакта»

адрес после регистрации

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе участники разберут, как самосознание и мозг формируют личные границы. Знаешь ли ты, что твои психологические границы — это не просто привычки, а сложные нейробиологические механизмы? Наш мозг постоянно оценивает, где заканчивается «я» и начинается «другой». И если эти границы размыты — мы чувствуем: - Импульсивную уступчивость (почему так сложно сказать «нет»?) - Эмоциональное истощение (откуда это чувство опустошения?) - Трудности в близости (как балансировать между доверием и защитой?) Темы, которые разберут участники: - Нейронаука границ — какие зоны мозга отвечают за чувство «я» и где происходит сбой? - Нейропластичность — как «перепрограммировать» шаблоны поведения? - Практическая часть — ты сможешь выявить и присвоить свои границы себе, потренируешься их обозначать с другими. Это не про эгоизм. Это про здоровые отношения — с собой и другими. Ведущая: Толмачева Дарья, эксперт в области клинической психологии, педагог доп. образования, исследователь психического здоровья.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста