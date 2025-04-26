На мастер-классе участники разберут, как самосознание и мозг формируют личные границы. Знаешь ли ты, что твои психологические границы — это не просто привычки, а сложные нейробиологические механизмы? Наш мозг постоянно оценивает, где заканчивается «я» и начинается «другой». И если эти границы размыты — мы чувствуем: - Импульсивную уступчивость (почему так сложно сказать «нет»?) - Эмоциональное истощение (откуда это чувство опустошения?) - Трудности в близости (как балансировать между доверием и защитой?) Темы, которые разберут участники: - Нейронаука границ — какие зоны мозга отвечают за чувство «я» и где происходит сбой? - Нейропластичность — как «перепрограммировать» шаблоны поведения? - Практическая часть — ты сможешь выявить и присвоить свои границы себе, потренируешься их обозначать с другими. Это не про эгоизм. Это про здоровые отношения — с собой и другими. Ведущая: Толмачева Дарья, эксперт в области клинической психологии, педагог доп. образования, исследователь психического здоровья.