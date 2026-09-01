Возраст 16+
Мастер-классы
Еда
Про событие
На мастер-классе ты сможешь за одно занятие написать собственную картину. Подходит для людей без опыта рисования, художники помогают в процессе. Рисуют акрилом. Пьют вино. Все необходимые материалы и вино включены в стоимость. Бронь места на мастер-класс осуществляется по 50% предоплате. Стоимость в зависимости от размера холста: – 30/30 см – 4500 рублей; – 40/40 см – 5500 рублей.
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