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Гастрономическое свидание

Novikov Space
ул Большая Якиманка, дом 22 ТЦ «Гименей», 2 этаж

Начало:

Завершение:

24900₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Старая поговорка гласит: «путь к сердцу мужчины лежит через желудок». В наше время мы точно знаем: путь к сердцу женщины тоже. Ужин, приготовленный в четыре руки — одно из самых романтических переживаний! В меню мастер-класса: — крем шантильи с клубникой и песочным печеньем — зелёный салат с курицей терияки и маринованным личи — карпаччо из дальневосточного гребешка — филе дорадо с пюре из корня пастернака и соусом жю 1 билет = 2 участника. Обрати внимание, что запись на мастер-класс закрывается за 24 часа до старта.

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