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О фильме: Весной 1912 года молодой венский художник Оскар Кокошка знакомится с недавно овдовевшей Альмой Малер — светской львицей, широко известной в кругах венского общества. Бурный роман Альмы и Оскара служит источником вдохновения для гениального художника — в будущем, крупнейшего представителя австрийского экспрессионизма. Однако, неудержимое влечение друг к другу вскоре начинает разрушать их мир и становится угрозой существованию обоих. Фильм демонстрируется на немецком языке с русскими субтитрами. Фильм представит Любовь Пуликова, автор в Art Newspaper Russia, искусствовед, коллекционер. Вход по бесплатным билетам, которые можно будет получить в кассе Инженерного корпуса за 1 час до начала сеанса. Показ проходит в рамках фестиваля «Кино как искусство. Искусство в кино». Подробности на сайте: https://www.tretyakovgallery.ru/cinema/o/festival-kino-kak-iskusstvo-iskusstvo-v-kino/
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