Необычная арт-терапия масляными красками без опыта, без оценок. Только кисть, холст и ты. Это не урок рисования. Это способ выдохнуть и побыть с собой. Масло — один из самых живых и честных материалов. Оно не торопит. Его можно поправить, переписать, смешать прямо на холсте. Именно поэтому масляная живопись так хорошо работает как арт-терапия: ты не контролируешь — ты чувствуешь. На этой встрече не нужно уметь рисовать. Не нужно ничего знать о живописи. Нужно просто прийти. Что будет: — знакомство с материалом: краски, кисти, мастихин — подготовительные упражнения в поддерживающей атмосфере — работа с образом, цветом и состоянием — без заданий «нарисовать красиво» — в конце каждый уходит со своей картиной, исключительной и значимой Это подойдёт, если ты: — давно хотел попробовать, но не решался — устал от потока мыслей и хочешь «переключиться» — ищешь способ быть с собой и быть принятым. Всё необходимое предоставляется. Места ограничены. Ведущая: Ольга Кириллова — психолог, арт-терапевт, автор и ведущая проекта «Артопора». Формат камерный. Регистрация обязательна.