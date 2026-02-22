Иммерсивная вечеринка Russia Code от Galaxy Tales, где соединят магию востока и родной российский разгуляй. Отмечают на широкую ногу на 5-ти локациях Community с мультиформатной электронной музыкой, хедлайнерами из северной столицы Krasa Rosa, русским хороводом в кимоно, мастер-классом по росписи вееров, сжиганием чучела дракона, гаданиями, live-перформансами, яркими эмоциями и новыми знакомствами. 5 локаций — 5 миров: Winter Garden Galaxy Gipsy & russian show Live-перфоманс Julia Milows (live) Фотозона Хоровод Сжигание чучела дракона Самовар и блины Chinese & Russian Library by Galaxy Tales: Organic House, Melodic Techno, Live-перформансы Krasa Rosa (dj-сет) Spacetime Djs Alёna Bblaze Blasian Salta & Plutaya (live) Viksi & russian show Red Dragon Rooom by Angry Tech: Tech House Kuraless Fiilo George S. Padre Vodka & Oolong Dancing Bar by Pulse: Downtempo, Afro House, Indie Dance, Progressive Mona L Meskina Sister Sweet Venera Veyron Mary Kind A:MN Tea Room: Чайная церемония Китайские предсказания Роспись вееров Лекция о китайской культуре и значении знака года Егора Приморского. Дресс-код: Russian & Chinese Fusion Кимоно с славянской вышивкой, кокошники, бусы, веера, ушанки с драконами, красный и чёрный шёлк, мех, иероглифы, кириллица, золото и любой креатив на тему русской и китайской культуры.