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Масленица с психологом

Мясницкая улица, 13с1

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Встреча, на которой ты сможешь проводить зиму, наслаждаясь блинами и пробуждая свои эмоции. Через психологические практики ты найдёшь ваши внутренние опоры, а через гастро-терапию вернёшь контакт с чувствами. За столом с горячими домашними блинами ты сможешь бережно завершить свою «внутреннюю зиму» и трансформировать накопленную усталость в энергию для весеннего обновления. Что будет на встрече? — Разговор о важном: короткая лекция о том, как восстановить контакт со своими «хочу» после долгой «заморозки» — Практика: попрощаешься с тем, что хочется оставить в прошлом, сделаешь психологические упражнения на поиск внутренних опор и ресурсов для перемен — Гастро-терапия: будешь пробовать Масленицу на вкус. Тебя ждут настоящие домашние блины, горячий чай и душевные разговоры. Автор мероприятия: Анастасия Горячева — гештальт-психолог, магистр психологии медицинского университета.

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