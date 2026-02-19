Встреча, на которой ты сможешь проводить зиму, наслаждаясь блинами и пробуждая свои эмоции. Через психологические практики ты найдёшь ваши внутренние опоры, а через гастро-терапию вернёшь контакт с чувствами. За столом с горячими домашними блинами ты сможешь бережно завершить свою «внутреннюю зиму» и трансформировать накопленную усталость в энергию для весеннего обновления. Что будет на встрече? — Разговор о важном: короткая лекция о том, как восстановить контакт со своими «хочу» после долгой «заморозки» — Практика: попрощаешься с тем, что хочется оставить в прошлом, сделаешь психологические упражнения на поиск внутренних опор и ресурсов для перемен — Гастро-терапия: будешь пробовать Масленицу на вкус. Тебя ждут настоящие домашние блины, горячий чай и душевные разговоры. Автор мероприятия: Анастасия Горячева — гештальт-психолог, магистр психологии медицинского университета.