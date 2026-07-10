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Marytale

Центр океанографии и морской биологии Москвариум
Море Музыки, проспект Мира, 119с23

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Marytale погрузит тебя в мир, полный завораживающей музыки, мистических образов и поэзии. Кинематографичные композиции, чистый эмоциональный вокал и искреннее общение со зрителями в окружении морских существ. Под мерцание водных бликов ночного океанариума прозвучат знакомые хиты и романтические новинки в авторских аранжировках. Идеальный вечер для тех, кто хочет ненадолго сбежать от реальности в выдуманный мир. Каждый билет даёт возможность увидеть океанариум в уникальном ночном режиме — таинственным и почти безлюдным.

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