Marytale
Море Музыки, проспект Мира, 119с23
Начало:
Завершение:
1800₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Marytale погрузит тебя в мир, полный завораживающей музыки, мистических образов и поэзии. Кинематографичные композиции, чистый эмоциональный вокал и искреннее общение со зрителями в окружении морских существ. Под мерцание водных бликов ночного океанариума прозвучат знакомые хиты и романтические новинки в авторских аранжировках. Идеальный вечер для тех, кто хочет ненадолго сбежать от реальности в выдуманный мир. Каждый билет даёт возможность увидеть океанариум в уникальном ночном режиме — таинственным и почти безлюдным.
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