Поэтический вечер с пивом и прочим. Виталий Маршак проведёт слегка запоздалую презентацию нового поэтического сборника «Метанойя». Пройдет она в клубе Лахесис. Автор привезёт с собой книги, прочтёт стихи и расскажет пару интересных (или не очень) историй.