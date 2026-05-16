Возраст 18+
Необычное
Про событие
Поэтический вечер с пивом и прочим. Виталий Маршак проведёт слегка запоздалую презентацию нового поэтического сборника «Метанойя». Пройдет она в клубе Лахесис. Автор привезёт с собой книги, прочтёт стихи и расскажет пару интересных (или не очень) историй.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи