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Марсель

16 Тонн
ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1

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от 2000₽ до 7000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Петербургская группа «Марсель» — артисты, чьи песни за 20 лет стали саундтреком к жизни многих людей. «Предубеждение и гордость», «Эта песня для тебя», «Не отдам», «Туда где», «Сколько бы», «Здравствуй, мам» включают в дороге и дома, под них признаются в любви, ставят на свадьбах, поют вместе на концертах и с детьми дома. В этих песнях — чувства, смыслы и слова, которые иногда проще спеть, чем произнести вслух. 8 марта выступление коллектива становится особенно символичным: в Международный женский день девушки услышат именно те слова и проживут те эмоции, которые так важно и хочется получить в этот праздник. Живой звук, расширенный состав музыкантов, невероятная энергетика, искрометные фристайлы и активное общение солиста — Стёпы Ледкова — со зрителями создают тот самый камерный формат, за который ценят концерты группы в «16 Тонн». Это больше, чем просто праздничный концерт. Это вечер о любви, о самых важных чувствах и о тех, ради кого хочется снова и снова возвращаться к этой музыке.

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