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Марлины

Pravda
Варшавское шоссе, 26с12

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от 2200₽ до 4200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Гремучая смесь регги, фанка, афро-кубинских ритмов и фолка. Независимая музыкальная группа из Владивостока, которую называют «визитной карточкой» дальневосточной столицы и «главными эндорфинами русскоязычной музыки» . Основанная в 2007 году Денисом Биндасовым (он же DanJah), группа прошла путь от уютных квартирников до крупнейших фестивалей страны, включая «Дикую Мяту» и «Доброфест».

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