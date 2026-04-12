Гремучая смесь регги, фанка, афро-кубинских ритмов и фолка. Независимая музыкальная группа из Владивостока, которую называют «визитной карточкой» дальневосточной столицы и «главными эндорфинами русскоязычной музыки» . Основанная в 2007 году Денисом Биндасовым (он же DanJah), группа прошла путь от уютных квартирников до крупнейших фестивалей страны, включая «Дикую Мяту» и «Доброфест».