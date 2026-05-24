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Маркет уходовой косметики

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

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Завершение:

от 0₽ до 300₽
Возраст 16+
Фестивали

Про событие

Погрузись в тёплую атмосферу пространства: приглушённый свет, мягкий текстиль, ощущение покоя — и множество средств для ухода, подобранных с заботой о тебе. Тебя окружат: — кремы с нежными текстурами и бомбическими ароматами; — успокаивающие и увлажняющие сыворотки, шампуни; — питательные маски и бальзамы; — базовые средства и необычные находки — разнообразие порадует даже самых взыскательных. Постарались сделать красоту доступной: цены стартуют всего от 100 руб.; много бюджетных вариантов — идеальный шанс обновить косметичку без лишних трат. Вход на маркет свободный Участие в свопе: 300р. и запись в ТГ

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