Погрузись в тёплую атмосферу пространства: приглушённый свет, мягкий текстиль, ощущение покоя — и множество средств для ухода, подобранных с заботой о тебе. Тебя окружат: — кремы с нежными текстурами и бомбическими ароматами; — успокаивающие и увлажняющие сыворотки, шампуни; — питательные маски и бальзамы; — базовые средства и необычные находки — разнообразие порадует даже самых взыскательных. Постарались сделать красоту доступной: цены стартуют всего от 100 руб.; много бюджетных вариантов — идеальный шанс обновить косметичку без лишних трат. Вход на маркет свободный Участие в свопе: 300р. и запись в ТГ