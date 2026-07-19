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Маркет тут рядом

Рихтер, Пятницкая улица, 42

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Фестивали

Про событие

19 июля привезут кусочек Васильевского острова — в преддверии музыкального фестиваля «Антон тут рядом». Керамика ручной работы, кактусы и ныряльщики, текстиль для сна и сервировки, носки и футболки, открытки и изделия из дерева. Все средства, собранные от продажи на ярмарке, пойдут на работу проектов фонда «Антон тут рядом», поддержку аутичных людей и их близких. Благотворительный фонд «Антон тут рядом» — фонд системной поддержки людей с аутизмом, основанный в 2013 году в Санкт-Петербурге. Фонд реализует программы, направленные на создание жизненного маршрута для человека с аутизмом в России: от ранней диагностики и дошкольного инклюзивного образования до сопровождаемого трудоустройства и самостоятельной жизни в обществе.

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