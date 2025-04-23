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Маркет печатной продукции

Малая Пионерская улица, 12

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Бесплатно
Возраст 14+
Выставки
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Шанс прикоснуться к современному дизайну, найти уникальные работы и поддержать начинающих авторов. Соберутся студенты, выпускники и преподаватели, чтобы представить свои проекты: от дерзких зинов и комиксов до стильных плакатов и авторских книг. Это не просто выставка, а настоящая площадка для обмена идеями, вдохновения и поддержки молодых талантов. Партнёром ярмарки стало легендарное издательство «МИФ» (Манн, Иванов и Фербер), которое помогло отобрать самые крутые работы. Участники смогут не только показать свои шедевры, но и завести полезные знакомства с профи индустрии. На прилавках ты найдёшь авторские зины, типографические эксперименты, плакаты и даже книги — всё, что заставит твоё сердце биться чаще от восторга. Также, совместно с мастерской коллажного искусства ребята проведут мастер-класс по созданию маленькой коллажной книжки 26 апреля, 15:00, вход по предварительной регистрации — писать https://t.me/pik_ls 23–27 апреля с 12:00–20:00

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