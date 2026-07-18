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Маркет «Панама-мама»

Рынок на Ленинском, Ленинский проспект, 108с1, крыша

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

На веранде на крыше Рынка на Ленинском пройдёт маркет локальных брендов «Панама-мама». Рынок превратится в настоящую площадку для творчества и вдохновения. Гостей ждут изделия от локальных мастеров и дизайнеров: авторские украшения, свечи, одежда, детские товары и аксессуары для дома. В программе: мастер-классы, где можно будет создать предметы своими руками, а также сеты диджеев под открытым небом.

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