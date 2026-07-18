На веранде на крыше Рынка на Ленинском пройдёт маркет локальных брендов «Панама-мама». Рынок превратится в настоящую площадку для творчества и вдохновения. Гостей ждут изделия от локальных мастеров и дизайнеров: авторские украшения, свечи, одежда, детские товары и аксессуары для дома. В программе: мастер-классы, где можно будет создать предметы своими руками, а также сеты диджеев под открытым небом.