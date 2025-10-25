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[отменено] Маркет «Крафт-пакет»

Измайловское шоссе, 71к2Б

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 500₽
Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Внимание: Мероприятие перенесено на неопределённый срок. Маркет для тех, кто делает всё сам, руками. Место, где нет никаких перекупов и цехов. Где каждая вещь попадает напрямую из рук мастера в твои руки. Можно будет купить хендмейд-штучки, пообщаться с их авторами в дружелюбной и творческой атмосфере и поучаствовать в авторских мастер-классах. Подробнее про мастеров: https://vk.com/craft_bag

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