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Мастер-классы
Про событие
Внимание: Мероприятие перенесено на неопределённый срок. Маркет для тех, кто делает всё сам, руками. Место, где нет никаких перекупов и цехов. Где каждая вещь попадает напрямую из рук мастера в твои руки. Можно будет купить хендмейд-штучки, пообщаться с их авторами в дружелюбной и творческой атмосфере и поучаствовать в авторских мастер-классах. Подробнее про мастеров: https://vk.com/craft_bag
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