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Маркет искусства «Лампа»

Артплей
Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 7А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Выставки
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

На маркете будут представлены 115 талантливых художников, иллюстраторов и творцов, которые представят свои произведения. Графику, холсты, печатные листы, зины, наброски, открытки и принты, керамику, авторские ювелирные изделия и множество других уникальных вещей, которые являются настоящим искусством. На маркете каждый гость найдёт для себя что-то особенное и любимое. Покупка на маркете может пополнить любую арт-коллекцию или послужить началом к серьёзному арт-коллекционированию. Помимо приобретения искусства, ценно и прямое общение с художниками, которые это искусство создают. Ты получишь не просто предмет, а историю. Ещё на Лампе будет проходить выставка «Про любовь к искусству», работы на которую были отобраны по результатам совместного конкурса «Лампы» и Фестиваля иллюстрации МОРС. Будут работать кофейня и книжные лавки. И, конечно, запланирована серия мастер-классов от художников в течение всего времени работы маркета. Будут мастер-классы по ручным техникам печати, вышивке, коллажу, акварели и многое другое. Ещё придумали формат экскурсии и мастер-класса специально для дизайнеров интерьеров. Это будут чудесные два дня про искусство, вдохновение и, конечно, про любовь.

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