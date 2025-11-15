Арт-завтрак с искусствоведом, посвящённый знаменитому художнику. На встрече обсудят, как, вопреки бедности, еврейскому происхождению и непопулярному взгляду на мир, Шагал смог добиться руки и сердца дочери одного из самых богатых людей в своём городе, а затем стать всемирно известным художником. Ты узнаешь: – Какие люди помогли ему на этом пути; – Кто была его муза и где её можно увидеть на картинах; – Какой город занимал особое место в его творчестве; – Что придавало героям его картин способность парить в воздухе. Ведущая: Александра Солдатова – искусствовед, художник-дизайнер, арт-терапевт, автор и ведущая образовательных программ об искусстве XX века. Сбор гостей на кофе к 11:00, начало лекции в 11:30. В стоимость любого билета включено угощение.