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«Мария» Пабло Ларраина, 2024

проезд Берёзовой Рощи, 4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Сентябрь 1977 года. Мария Каллас, всемирно известная оперная дива на ранней пенсии, живёт в роскошной парижской квартире с двумя пуделями, кухаркой и дворецким. Работа первой, помимо готовки, заключается в том, чтобы говорить Марии комплименты. Второй с утра до ночи передвигает для неё по дому огромный рояль, считает её таблетки, забирает её из ресторанов и пытается убедить побеседовать наконец не с галлюцинациями, а со специалистом.

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