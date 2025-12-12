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Марьино поле

Электротеатр Станиславский
Тверская ул., 23

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 5500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

На «Марьином поле» законы мира отменены. Это вход в призрачное пространство, где время застыло в тревожном, бесконечном ожидании. Здесь, на границе яви и сна, память становится осязаемой, а вечный женский диалог с невозвратимым — пронзительно живым. Драматург Олег Богаев создал текст-фантасмагорию, где горькая реальность переплетена с острым юмором. Это глубокое размышление о том, как человеческая душа сохраняет свою стойкость и свет, несмотря на потерю. Три женщины — Марья, Прасковья и Серафима — живут на условной территории, похожей на лимб. Их путь — это не перемещение, а паломничество сквозь миф и сон к несломленной внутренней силе, которую питает одна лишь надежда. Режиссер Роман Дробот превращает этот сюжет в многослойную драму состояний и ощущений. Он создает на сцене гибрид деревенского архетипа и потустороннего мира, где свет, тень и напряжение пауз становятся выразительными инструментами. Работа каждой из актрис требует искренности и способности быть одновременно старой и юной, нести в себе вековую память и обретать способность видеть чудо. Язык постановки балансирует на грани фольклора, мистерии и абсурда. Звуковая партитура соткана из шорохов прошлого и обрывков голосов. Мифологический персонаж Коровы связывает мир живых и ушедших. В её исполнении образ наполняется особой силой и тихим светом, а финальный вопрос «Ты устала ждать?» становится высшей точкой неизбывной женской стойкости. «Марьино поле» — это история о том, как прошлое продолжает жить в нас, и о том, что настоящая сила человека — в его способности помнить и ждать.

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