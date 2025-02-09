Поэтической моноспектакль Марики (Марии Кабановой) о такой разной и многоликой любви. Романтическая любовь, любовь к родным, любовь к Родине, любовь к себе! Любовь, которая греет, созидает, иногда ранит. В этой программе нет запретных тем: честно поговоришь и о безответной любви, и о запретной любви, и о разводе, и об исцелении от травм. О том, как даже люболь пережить и преобразовать в свою силу, в катализатор творческого и личностного роста! Не случайно, что на тему любви написаны самые популярные стихи Марики. Артисты: Мария Кабанова является сценаристом фильмов и сериалов, автором детских книг и популярного поэтического блога. Творчество Марии было высоко оценено такими мастерами слова, как Белла Ахмадулина и Юрий Поляков. Таисия Кислякова, виолончель. Выпускница МГК им. Чайковского. Классическое образование и нежная любовь к тяжёлой музыке создали полистилистический коктейль, позволяющий ей органично вписываться в самые разные проекты.