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МариКа: «Пункт назначения: любовь»

Ритм Блюз Кафе, Староваганьковский пер, д. 19, стр. 2

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Завершение:

от 1200₽ до 2300₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Поэтической моноспектакль Марики (Марии Кабановой) о такой разной и многоликой любви. Романтическая любовь, любовь к родным, любовь к Родине, любовь к себе! Любовь, которая греет, созидает, иногда ранит. В этой программе нет запретных тем: честно поговоришь и о безответной любви, и о запретной любви, и о разводе, и об исцелении от травм. О том, как даже люболь пережить и преобразовать в свою силу, в катализатор творческого и личностного роста! Не случайно, что на тему любви написаны самые популярные стихи Марики. Артисты: Мария Кабанова является сценаристом фильмов и сериалов, автором детских книг и популярного поэтического блога. Творчество Марии было высоко оценено такими мастерами слова, как Белла Ахмадулина и Юрий Поляков. Таисия Кислякова, виолончель. Выпускница МГК им. Чайковского. Классическое образование и нежная любовь к тяжёлой музыке создали полистилистический коктейль, позволяющий ей органично вписываться в самые разные проекты.

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