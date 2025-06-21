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Марат Фаррахов «Анализы без паники»

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

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Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Ты сдаёшь анализы, но не знаешь, что значат цифры в бланке? Врачи говорят разное, а интернет пугает диагнозами? Приходи на лекцию где тебе простым языком расскажут: — Какие анализы нужно сдавать каждый год, чтобы не пропустить серьезные заболевания. —Как правильно интерпретировать результаты без паники. Научишься «читать» общий анализ крови за 2 минуты. —Какие показатели действительно важны для твоего здоровья. —Мифы и реальность лабораторных исследований с точки зрения доказательной медицины. Какие анализы не несут диагностической ценности для врача и тратят деньги пациента впустую. Будет полезно, понятно и без лишней медицины. Лектор: Марат Фаррахов — врач-терапевт, пульмонолог, популяризатор доказательной медицины, медицинский блогер.

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