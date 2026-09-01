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Раскрывают рецепт отличного настроения и состояния внутренней гармонии. Это концерт-медитация, где темнота даёт возможность отключиться от внешнего мира и услышать себя настоящего. Мантры освободят ум и подарят внутреннее спокойствие. А легенды про главных божеств индуистского пантеона позволят совершить путешествие по стране контрастов и чудес — по невероятной Индии.
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