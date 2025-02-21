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Вечеринки
Про событие
Классическое темное, но дружелюбное звучание промокоманды Manifest встретит тебя в этот вечер. На танцполе будут сиять два резидента Monasterio, звёзды зубодробительной бочки Gemut и Chain Damage. Также в лайнапе: DJ Xnx / Lowchord / Basil White / Etrigan
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