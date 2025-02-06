О фильме: Желая бросить опостылевшую работу и привычный круг знакомств, телевизионный сценарист заводит роман с любовницей друга. И вновь оказывается в замкнутом круге лжи, лицемерия, пустословия. Неожиданно для себя он делает открытие, что надо больше доверять людям. Бронь по телефону.