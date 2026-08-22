Сюжеты, балансирующие на грани между реальным и потусторонним мирами, объединены мотивами ужаса и смеха. Серия живых картин, погружающих зрителей в чудовищный мир прозы Мамлеева. Это исследование крайних проявлений человеческой природы, поиска героями самих себя и принятия подлинных чувств. Рассказы Мамлеева исследуют потерю идентичности и попытки вырваться за рамки природной ограниченности, стремление наполнить смыслами обыденность и обрести подобие счастья. Герои рассказов воплотятся на сцене как маски, слепки самых выразительных черт характера. Для каждого персонажа придуманы особая скорость и гротескная манера произнесения реплик, сближающая речитативы с вокальными партиями. Премьера психоделической оперы по рассказам родоначальника метафизического реализма Юрия Мамлеева. Продолжительность – 1 час 30 минут без антракта.